Archivio di Stato l' allarme di Lamberti | Altro furto per la città?

L’Archivio di Stato di Reggio Calabria potrebbe essere destinato a trasferirsi a Potenza, secondo quanto segnalato da un rappresentante istituzionale. Questa possibilità ha suscitato preoccupazione tra le autorità locali, che temono una perdita di patrimonio e di funzionalità. La questione si inserisce in un contesto in cui la presenza degli uffici amministrativi nella città si è progressivamente ridotta negli ultimi anni.

In una città che, nel corso degli ultimi anni, ha visto progressivamente ridursi la propria centralità amministrativa e istituzionale, torna a riaffacciarsi un’ipotesi che ha il sapore della perdita irreversibile: il possibile trasferimento dell’Archivio di Stato da Reggio Calabria a Potenza.A.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Dai documenti su Napoleone ai casi del dopoguerra: l'Archivio di Stato "apre" la storia della cittàDal 4 al 10 maggio l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa con un calendario di iniziative alla venticinquesima edizione della Settimana della... All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Caserta | KidPass Days: all’Archivio di Stato visite guidate per bambini alla mostra sulla mozzarella borbonica; Gli archivi di Stato ora accelerano sul digitale: accessi e ricavi record; Archivio di Stato di Reggio senza casa, la direttrice Puleio: Il patrimonio documentale potrebbe essere trasferito fuori città · ilreggino.it; Quello che resta: una mostra di Dayanita Singh all’Archivio di Stato di Venezia. Accordo Comune di Rieti-Archivio di Stato: la prima collaborazione sui lucidi di Arduino AngelucciRIETI - Su proposta dell’assessore alla cultura Letizia Rosati, la Giunta del Comune di Rieti ha approvato lo schema Accordo per l’Archivio con l’Archivio di Stato di Rieti finalizzato alla ... ilmessaggero.it Stemmi, scudi e famiglie: alla scoperta dell’araldica con l’Archivio di StatoBOLOGNA – In un mondo che ha nel digitale e nell’intelligenza artificiale due pilastri della comunicazione, esiste una materia antica che ancora ci parla: l’araldica. Per esplorare questo linguaggio, ... bologna.repubblica.it Trasferimento Archivio di Stato, Lamberti Castronuovo: "è come cancellare le origini di Reggio, città si ribelli" - facebook.com facebook