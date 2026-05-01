A Lissone, in provincia di Monza e della Brianza, si apre un nuovo capitolo di polemiche legate al calcio italiano. Questa volta al centro delle attenzioni ci sono gli arbitri e il sistema di revisione video, con un’indagine che coinvolge anche il Centro Var, il bunker tecnologico incaricato di supportare le decisioni sul campo. La vicenda si aggiunge a un quadro già saturo di scandali e accuse, alimentando le discussioni sui metodi e le pratiche adottate in questo settore.

Lissone (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Il nuovo scandalo (l’ennesimo e, sicuramente, non l’ultimo) che sta caratterizzando e affossando il povero calcio italiano nasce qui in Brianza, a Lissone. Nell’occhio del ciclone c’è proprio il Centro Var che sorge al confine con Monza, inaugurato nell’ottobre del 2021 in grande stile, per l’occasione aperto a tutti ma poi off-limits per i comuni mortali quasi fosse un monastero di clausura. Il Centro Var Contiene dodici sale Var, otto per la serie A e quattro per la serie B. Sono così segrete e inaccessibili che non hanno nemmeno le finestre. Si conoscono i nomi degli arbitri designati per fornire...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arbitri nella bufera, viaggio dentro il Centro Var: i segreti del bunker finito sotto accusa

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