Dentro la Sala Var, il centro nevralgico delle decisioni nel calcio, si trovano decine di telecamere, replay al rallentatore, microfoni e collegamenti in tempo reale. È qui che gli arbitri consultano le immagini per valutare azioni di gioco e possibili errori. La stanza è al centro di numerose discussioni e polemiche, poiché ogni decisione presa può influenzare il risultato di una partita.

Per un po’ la Sala Var si era sentita una grande attrazione. Venghino signori venghino a vedere questa meraviglia: stanze, bottoni rossi e bottoni verdi, 240 chilometri di cavi attorcigliati dentro armadi di vetro, 130 cavi di tipo elettrico, altri 65 per video e fibra ottica, 40 per i dati, e una sala relax, una per le conferenze, e poi server, telefoni, led. L’attrazione più wow di tutte erano però le sale. Per raccontarle, il team della comunicazione (c’è sempre un team della comunicazione, ahinoi) aveva fatto una grande opera di racconto. Un battage che nemmeno a Houston. Ma qui non è l’America, è Lissone. E in questo centro tecnologico all’avanguardia erano stati invitati giornalisti, esperti, tecnici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dentro la Sala Var, il Grande Fratello del calcio: viaggio nella stanza più discussa

Full MovieThe CEO goes undercover, only to get coffee splashed by a girl, sparking their love

Notizie correlate

La federcalcio norvegese: "La vittoria sull'Inter il più grande risultato nella storia del nostro calcio""Un altro risultato straordinario per una squadra norvegese in trasferta a Milano", sottolinea Lisa Klaveness, la presidentessa della federcalcio...

Inter-Juve, un calcio ai nostalgici: è la dimostrazione che serve più Var e non meno VarAdesso forse ve lo ricordate com’era il calcio di una volta, in cui tante partite sono state falsate, altrettanti campionati indirizzati da sviste...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Lo chiamavano Gioca Jouer: ecco il codice segreto di Rocchi in sala Var; Il codice per condizionare la sala VAR di Lissone da dietro il vetro: pugno chiuso o mano alzata; Uno dei video al centro dell'inchiesta: il labiale di Paterna nella sala Var durante Udinese-Parma; Gioca Jouer, il codice segreto per le comunicazioni in sala Var. L'ex arbitro Minelli: Le bussate? Tutti sapevano.

Il codice per condizionare la sala VAR di Lissone da dietro il vetro: pugno chiuso o mano alzataEsisterebbe un codice preciso per far passare comunicazioni da una parte all'altra del vetro delle singole stanze della sala VAR centralizzata di Lissone ... fanpage.it

Un codice segreto in Sala Var per pilotare gli arbitraggi: il clamoroso retroscena, come il Gioca JouerGesti e segnali che influenzavano le scelte degli addetti: Le bussate? Nell'ambiente già se ne parlava e si sapeva che fosse contro il protocollo afferma l'ex arbitro ... tuttosport.com

Bufera su Inter-Roma. Repubblica svela l'audio shock della sala var: "Fatti i fatti tuoi" x.com

Sono emersi nuovi dettagli che, se confermati, sarebbero semplicemente vergognosi. Il designatore Rocchi avrebbe utilizzato segnali e gesti per indirizzare il comportamento dei varisti. Non solo le famose “bussate” al vetro: in sala VAR ci sarebbe stato addirit facebook