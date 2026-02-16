Var nel caos arbitri sotto accusa | Rocchi non è più un caso è il sistema che è rotto

Il caso Bastoni ha portato alla luce i problemi del VAR e delle decisioni arbitrali in Italia, evidenziando come il sistema sia ormai fuori controllo. Rocchi, che ha diretto le partite recenti, si trova al centro di critiche crescenti per le sue scelte, mentre molti osservatori segnalano che non si tratta di un episodio isolato. Un esempio concreto è la decisione contestata su Bastoni, che ha riacceso le polemiche e alimentato il dibattito sul funzionamento dell’intero sistema arbitrale.

Con il caso Bastoni il tema Var e degli arbitraggi sempre più discutibili torna al centro del dibattito calcistico italiano. Non solo per i singoli episodi, ma per una sensazione sempre più diffusa: il sistema non funziona come dovrebbe. Errori evidenti non corretti, decisioni incoerenti, criteri applicativi che cambiano da una giornata all’altra. E sullo sfondo, la figura del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, finita nel mirino delle polemiche. Il campionato vive una fase delicata, in cui la credibilità delle decisioni arbitrali incide direttamente sulla percezione di equità della competizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Var nel caos, arbitri sotto accusa: Rocchi non è più un caso, è il sistema che è “rotto” Torino nel caos: Baroni sotto accusa, difesa colabrodo e fischi. Il caso Zapata La situazione del Torino si fa sempre più complessa, tra le polemiche sui risultati recenti, le accuse a Baroni e una difesa che appare fragile. Rocchi riunisce per la prima volta arbitri e Var: l'obiettivo è ritrovare connessione Maria Sole Ferrieri Caputi torna a dirigere una partita di Serie A dopo mesi, mentre Rocchi ha convocato per la prima volta arbitri e Var in un incontro che si tiene in settimana, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra i due settori e risolvere le tensioni recenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arbitri caos, tutti contro Rocchi ma a dover essere punito è Bastoni; Caos arbitri, Gasperini spara nel mucchio: c'è anche un top club nella denuncia dell'allenatore della Roma?; Inter-Juventus nel caos: l'arbitraggio scatena la furia dei bianconeri; Napoli, Juan Jesus: Var? Non vedo miglioramenti. Difficile appassionarsi se diventa tutto un caos. Caos arbitri e Var anche in Spagna: il Barcellona presenta reclamo ufficiale alla federcalcio spagnolall barcellona ha inviato un reclamo ufficiale alla Federazione spagnola. Ci sono andati giù pesante. I dettagli ... ilnapolista.it Var nel caos, arbitri sotto accusa: Rocchi non è più un caso, è il sistema che è rottoCon il caso Bastoni il tema Var e degli arbitraggi sempre più discutibili torna al centro del dibattito calcistico italiano. Non solo per i singoli episodi, ... thesocialpost.it Il caso arbitri esplode. Dal caos di Marassi allo sfogo di Conte dopo Napoli-Como: il VAR è diventato un problema Tra rigori contestati, espulsioni mancate e interpretazioni confuse, il Napoli alza la voce. Le parole del Mister sono un duro richiamo all'o - facebook.com facebook MEDIASET - Napoli, Juan Jesus: "VAR Nessun miglioramento ma solo polemiche, difficile appassionarsi al calcio se tutto diventa caos" ift.tt/FC38hS6 x.com