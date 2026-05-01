arbitri nella bufera dentro il centro var i segreti del bunker finito sotto accusa

Un nuovo scandalo riguarda gli arbitri e il sistema del VAR nel calcio italiano. Il centro di revisione video di Lissone, in Brianza, è finito sotto accusa, alimentando polemiche e sospetti. Questo episodio si aggiunge a una lunga serie di controversie che coinvolgono il mondo arbitrale nazionale, senza ancora chiarimenti ufficiali o dettagli specifici sui fatti. La vicenda sta attirando l’attenzione di media e tifosi, preoccupati per l’integrità delle partite.

Il nuovo scandalo (l’ennesimo e, sicuramente, non l’ultimo) che sta caratterizzando e affossando il povero calcio italiano nasce qui in Brianza, a Lissone. Nell’occhio del ciclone c’è proprio il Centro Var che sorge al confine con Monza, inaugurato nell’ottobre del 2021 in grande stile, per l’occasione aperto a tutti ma poi off-limits per i comuni mortali quasi fosse un monastero di clausura. Contiene dodici sale Var, otto per la serie A e quattro per la serie B. Sono così segrete e inaccessibili che non hanno nemmeno le finestre. Si conoscono i nomi degli arbitri designati per fornire il supporto tecnologico alla terna, ma è top secret il nome dei due operatori video il cui ruolo di fornire le immagini migliori praticamente in tempo zero è cruciale affinché si prendano le decisioni più corrette.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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