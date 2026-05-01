Approvato il rendiconto 2025 Lite sul mutuo della tangenziale

Da ilrestodelcarlino.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale ha approvato mercoledì il rendiconto 2025 del Comune. L’assessore al bilancio ha presentato il documento durante la seduta, alla quale ha partecipato anche il sindaco. Contestualmente, si è aperta una discussione riguardo a una disputa sul mutuo relativo alla tangenziale. La riunione si è conclusa con l’approvazione del documento finanziario.

Il Consiglio comunale mercoledì ha approvato il rendiconto 2025 del Comune, illustrato dall’assessore al bilancio Stefano Ferri (nella foto è a destra, accanto al sindaco Torelli). La maggioranza ha presentato i conti come il risultato di una gestione prudente, solida e orientata a ridurre l’indebitamento futuro. La minoranza, invece, ha contestato tale narrazione positiva, sostenendo che alcune scelte oggi definite virtuose derivino in realtà da errori, rinunce e difficoltà finanziarie pregresse. Dal documento emerge un risultato di amministrazione pari a 4 milioni 31mila euro, con un fondo di cassa finale in crescita da 3 mln 23mila euro del 2024 a 3 mln 222mila del 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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