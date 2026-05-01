Approvato il rendiconto 2025 Lite sul mutuo della tangenziale

Il Consiglio comunale ha approvato mercoledì il rendiconto 2025 del Comune. L’assessore al bilancio ha presentato il documento durante la seduta, alla quale ha partecipato anche il sindaco. Contestualmente, si è aperta una discussione riguardo a una disputa sul mutuo relativo alla tangenziale. La riunione si è conclusa con l’approvazione del documento finanziario.

Il Consiglio comunale mercoledì ha approvato il rendiconto 2025 del Comune, illustrato dall’assessore al bilancio Stefano Ferri (nella foto è a destra, accanto al sindaco Torelli). La maggioranza ha presentato i conti come il risultato di una gestione prudente, solida e orientata a ridurre l’indebitamento futuro. La minoranza, invece, ha contestato tale narrazione positiva, sostenendo che alcune scelte oggi definite virtuose derivino in realtà da errori, rinunce e difficoltà finanziarie pregresse. Dal documento emerge un risultato di amministrazione pari a 4 milioni 31mila euro, con un fondo di cassa finale in crescita da 3 mln 23mila euro del 2024 a 3 mln 222mila del 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Approvato il rendiconto 2025. Lite sul mutuo della tangenziale Notizie correlate Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile”Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica,... Lercara Friddi, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2025Il Consiglio comunale di Lercara Friddi con 8 voti favorevoli ed una astensione ha approvato nei tempi il rendiconto 2025. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La Giunta approva il Rendiconto 2025. L'assessore Meloni: Un passaggio essenziale per rispettare i tempi della programmazione finanziaria e procedere verso l’assestamento di bilancio; FINANZA PUBBLICA – approvato il rendiconto di gestione 2025. L’esercizio si chiude con quasi 1,8 milioni di euro di avanzo | Sito istituzionale della Provincia di Lucca; Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; Comune Firenze, approvato il rendiconto 2025. L’abitare resta una priorità, ma dal governo ancora nessuna risposta – ASCOLTA. Provincia di Modena, approvato il rendiconto di gestione 2025: 8.1 milioni di saldo positivoIl Consiglio provinciale, nella seduta di giovedì 30 aprile, ha approvato il documento con sette voti a favore e quattro voti contrari ... sulpanaro.net Approvato il rendiconto 2025 del Comune: avanzo di 36 milioni e investimenti per 31Il Comune di Cremona chiude il 2025 con un avanzo di amministrazione di oltre 36 milioni di euro, un avanzo libero (ossia l’importo che potrà essere re-investito in quanto non soggetto a vincoli) di 3 ... cremonaoggi.it "Abbiamo approvato un disegno di legge con la dichiarazione d'urgenza sul tema degli sgomberi: un pacchetto di misure per rendere più efficace e veloce la liberazione degli immobili occupati abusivamente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in confer - facebook.com facebook La Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dall’On. Luciano Ciocchetti nell’ambito del disegno di legge sulla valorizzazione della risorsa mare. Un impegno concreto per aggiornare il quadro normativo degli sport acquatici, sostenere x.com