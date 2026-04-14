Approvata la delibera regionale che prevede un’indennità oraria aggiuntiva ai medici che operano nelle carceri abruzzesi

La giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall'assessore Nicoletta Verì che introduce un’indennità oraria aggiuntiva per i medici di medicina generale che lavorano negli istituti penitenziari abruzzesi. La misura riguarda i professionisti impegnati nelle strutture detentive della regione, con l’obiettivo di riconoscere il loro ruolo e le specifiche esigenze legate a questa attività. La delibera è stata adottata nel corso dell’ultima riunione della giunta regionale.