Approvata la delibera regionale che prevede un’indennità oraria aggiuntiva ai medici che operano nelle carceri abruzzesi
La giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall'assessore Nicoletta Verì che introduce un’indennità oraria aggiuntiva per i medici di medicina generale che lavorano negli istituti penitenziari abruzzesi. La misura riguarda i professionisti impegnati nelle strutture detentive della regione, con l’obiettivo di riconoscere il loro ruolo e le specifiche esigenze legate a questa attività. La delibera è stata adottata nel corso dell’ultima riunione della giunta regionale.
Approvata dalla giunta regionale una delibera proposta dall'assessore Nicolettà Verì, che prevede un’indennità oraria aggiuntiva ai medici di medicina generale che operano all’interno degli istituti penitenziari.Il provvedimento valorizza il lavoro dei medici nelle strutture penitenziarie e mira.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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