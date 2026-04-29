Nel 2026 sarà possibile destinare il 5x1000 a associazioni che si occupano di tutela ambientale. Questa scelta permette di finanziare progetti specifici sul territorio e di proteggere la biodiversità. La possibilità di devolvere questa percentuale di imposta offre un aiuto diretto alle iniziative di conservazione e tutela del patrimonio naturale locale. La scelta può essere fatta durante la dichiarazione dei redditi.

Nel 2026 la possibilità di destinare il proprio 5x1000 ad associazioni impegnate nella tutela ambientale rappresenta un sostegno concreto a progetti che hanno ricadute dirette sul territorio e sulla biodiversità. Organizzazioni come WWF Italia, Greenpeace Italia e Legambiente utilizzano queste risorse per sviluppare attività mirate alla protezione degli ecosistemi e alla promozione di modelli sostenibili. Tra i progetti sostenuti dal WWF vi sono interventi di tutela delle specie a rischio, come l’orso bruno marsicano e la tartaruga marina caretta. Le donazioni contribuiscono anche alla gestione delle oasi naturali distribuite in tutta Italia, dove si svolgono attività di monitoraggio della fauna, recupero degli habitat degradati e programmi educativi per studenti e famiglie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un sostegno concreto per la tutela ambientale

campagna di educazione alimentare e ambientale

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