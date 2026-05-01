apple iphone 17e la recensione dello smartphone economico di cupertino

L’iPhone 17e, il nuovo modello di smartphone di Cupertino, è stato sottoposto a una prova di utilizzo. La casa produttrice lo presenta come un dispositivo fatto per durare, e durante i test il device ha mostrato caratteristiche in linea con altri modelli più costosi. Il telefono mantiene le funzionalità principali e si presenta come un’alternativa più accessibile nella gamma di prodotti dell’azienda.

"Fatto per durare", dicono da Cupertino. E in effetti l' iPhone 17e, che abbiamo avuto in test, non ha nulla da invidiare ai fratelli maggiori. L'ultimo smartphone della linea "economica" di Apple non costa certo poco, ma vuole porsi come "entry level" per chi non ha ancora provato l'ecosistema o ha capacità di spesa minore. Design e display. In effetti la scocca in alluminio, con vetro anteriore Ceramic Shield 2 tre volte più resistente ai graffi rispetto al predecessore 16e, dà la sensazione di uno smartphone robusto pur nella sua leggerezza (circa 170 g), molto più vicino ai modelli di fascia medio alta che quelli economici. Completano il quadro il vetro posteriore che non lo rende troppo scivoloso e la certificazione IP68 contro polvere e schizzi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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iPhone 17 recensione: Apple stavolta ha ESAGERATO

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