iPhone 17e | lo smartphone Apple più economico con nuovo chip e doppia memoria

Apple ha annunciato l’arrivo del nuovo iPhone 17e, uno smartphone che si inserisce nella linea con un prezzo più contenuto. Il dispositivo, disponibile a 729 euro, offre 256GB di memoria e monta un nuovo chip. La presentazione si è concentrata su queste caratteristiche, senza altri dettagli su funzionalità o differenze rispetto ai modelli precedenti.

Il messaggio è chiaro: più spazio per foto a 48MP, video 4K, app e giochi, senza salire di listino. Mentre a livello estetico cambia poco con la fotocamera a un solo sensore e la celebre tacca (il notch) sulla parte alta del display. Hardware da fascia alta Sotto la scocca in alluminio aerospaziale con certificazione IP68, iPhone 17e - che segue la buona accoglienza di iPhone 16e, entrato varie volte nella top 10 mensile delle vendite degli smartphone nel corso del 2025 - monta il chip A19 a 3 nanometri con CPU 6-core, GPU 4-core con ray tracing hardware e Neural Engine 16-core ottimizzato per modelli generativi. Lo stesso montato sull'iPhone 17. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

