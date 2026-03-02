iPhone 17e Apple lancia a sorpresa un nuovo smartphone economico | prezzo caratteristiche e colori

Apple ha annunciato il rilascio del nuovo iPhone 17e, uno smartphone accessibile che fa parte della famiglia iPhone 17. In Italia, il dispositivo avrà un prezzo di partenza di 729 euro e i pre-ordini saranno disponibili a partire dal 4 marzo. La presentazione è stata fatta senza preavviso, sorprendendo il mercato e gli utenti interessati.

