I ricavi derivanti dalla vendita dell'ultimo modello di smartphone hanno raggiunto i 57 miliardi di dollari, segnando un aumento del 22 per cento rispetto all'anno precedente. Tuttavia, la produzione è stata influenzata dai limiti tecnici dei chip a 3 nanometri, che hanno ridotto la disponibilità dei dispositivi a livello globale. Questa situazione ha creato alcune difficoltà nel soddisfare la domanda dei consumatori.

? Cosa sapere I ricavi iPhone 17 raggiungono 57 miliardi di dollari con crescita del 22 per cento.. I limiti produttivi dei chip a 3 nanometri frenano la disponibilità globale dei dispositivi.. I ricavi da 57 miliardi di dollari generati dalla famiglia iPhone 17 hanno spinto Apple verso una crescita del 22% nel trimestre fiscale, nonostante i limiti produttivi legati ai chip a 3 nanometri che frenano la disponibilità dei dispositivi. L’analisi del bilancio trimestrale rivela un quadro complesso dove il successo commerciale si scontra con colli di bottiglia tecnologici e industriali. Mentre la domanda per l’ultimo modello di smartphone supera le aspettative, la capacità di rispondere a tale richiesta è limitata dalla produzione dei nodi avanzati necessari per alimentare le nuove funzioni di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple: iPhone 17 vola con 57 miliardi, ma i chip frenano le vendite

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