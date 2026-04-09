iPhone 17e | raddoppia la memoria e vola con il chip A19

A marzo, Apple ha presentato l’iPhone 17e, uno smartphone che aumenta la capacità di memoria rispetto ai modelli precedenti e utilizza il chip A19. Il dispositivo si rivolge a chi cerca un equilibrio tra prestazioni e prezzo, mantenendo però alcune limitazioni nel settore fotografico. La scelta di aggiornare la memoria e il processore indica l’intento di offrire un prodotto più performante senza alzare troppo il costo finale.

Apple ha lanciato a marzo l’iPhone 17e, un dispositivo che punta a colmare il divario tra potenza hardware e accessibilità economica, mantenendo però una criticità strutturale nel comparto fotografico. Il nuovo modello “e, caratterizzato da una tonalità Soft Pink, offre un aggiornamento significativo nella gestione della memoria interna e del processore, pur conservando l’estetica e le dimensioni del predecessore del 2024. L’evoluzione dell’hardware: più memoria e potenza per la longevità del dispositivo. acquista uno smartphone con l’idea di tenerlo per diversi anni, la scelta dell’iPhone 17e si presenta come un investimento pragmatico. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - iPhone 17e: raddoppia la memoria e vola con il chip A19 iPhone 17e: 729 euro, chip A19 e 256 GB per il 2026L’iPhone 17e sbarca nei negozi italiani a partire dall’11 marzo 2026 con un prezzo di partenza fissato a 729 euro. iPhone 17e: Chip A19 e MagSafe a bordo, prezzo bloccato a 599 dollari per un upgrade tecnico significativo.L’iPhone 17e, previsto per il 2026, manterrà il prezzo di 599 dollari, ma integrerà significativi miglioramenti interni, tra cui il chip A19 e il... iPhone 17e raddoppia la memoria della linea economicaApple ha presentato ufficialmente l'iPhone 17e, la nuova proposta d'ingresso che punta a bilanciare potenza e accessibilità all'interno dell'attuale gamma smartphone. Il cuore pulsante del dispositivo ... adnkronos.com iPhone 17e sbarca su Amazon (con consegne dall'11 marzo): chip A19, MagSafe e storage raddoppiatoSu Amazon arrivano le prime disponibilità con consegna dall'11 marzo del nuovo Apple iPhone 17e, lo smartphone che porta alcune delle tecnologie di fascia alta della serie iPhone 17 in un modello più ... hwupgrade.it