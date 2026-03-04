MacBook Neo il Mac più bello e accessibile di sempre? Apple prova a riscrivere le regole dei laptop

Apple ha presentato a Cupertino il nuovo MacBook Neo, un modello che si distingue per il suo design e per il prezzo più accessibile rispetto ad altri prodotti dell’azienda. Il MacBook Neo promette di essere il più bello e innovativo tra i recenti dispositivi lanciati da Apple, con caratteristiche che puntano a rivoluzionare il mercato dei portatili. La presentazione si è concentrata sulle novità di questo modello, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

Apple presenta MacBook Neo: design in alluminio colorato, chip A18 Pro, display Liquid Retina da 13 pollici e prezzo di partenza di 699 euro. Apple prova ancora una volta a spostare l'asticella. Con il nuovo MacBook Neo, presentato a Cupertino, l'azienda introduce quello che potrebbe diventare il MacBook più accessibile e forse anche il più sorprendente degli ultimi anni. Il prezzo di partenza è di 699 euro, una cifra che cambia sensibilmente il punto di ingresso nel mondo Mac, ma non è l'unico elemento che colpisce. Il Neo punta infatti su un mix che Apple raramente ha proposto in modo così esplicito: design colorato, materiali premium, chip proprietario e autonomia di un giorno intero, il tutto in un computer pensato per una nuova generazione di utenti.