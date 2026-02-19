Ronaldo spinge Herbalife | +7% a Wall Street boom inatteso

Cristiano Ronaldo ha fatto salire del 7% il valore di Herbalife a Wall Street, causando un aumento improvviso e inatteso. La sua scelta di sponsorizzare i prodotti ha attirato l’attenzione degli investitori, che hanno comprato azioni in massa. Già noto per la sua popolarità, il calciatore ha dato nuova spinta alla campagna pubblicitaria dell’azienda, portando a una crescita rapida del titolo. La mossa di Ronaldo ha riacceso il dibattito sul modello di vendita diretta di Herbalife. La performance delle azioni continua a salire nelle contrattazioni odierne.

Ronaldo scommette su Herbalife: il titolo vola a Wall Street e riaccende il dibattito sul direct marketing. Cristiano Ronaldo, icona del calcio mondiale, ha compiuto un investimento significativo in Herbalife, l'azienda statunitense di integratori alimentari. L'operazione ha immediatamente innescato un rialzo del titolo in borsa, attirando l'attenzione di investitori e analisti, e riaccende un dibattito sulle pratiche commerciali e sulla sostenibilità del modello di vendita multilivello su cui si basa l'azienda. L'ingresso del calciatore portoghese segna un passaggio da semplice testimonial a partecipazione finanziaria diretta.