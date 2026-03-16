Bonifiche e green economy via libera al progetto Filiere Verdi del JTF per Taranto
Il progetto “Filiere Verdi” del JTF riceve il via libera per Taranto. Il fondo europeo Just Transition Fund sostiene gli interventi di bonifica e promozione della green economy nella città. La decisione riguarda l’attuazione delle iniziative previste, finalizzate a favorire la transizione ecologica nei territori con impatti industriali significativi. L’approvazione permette di avviare le attività previste per questa fase del progetto.
Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’attuazione degli interventi previsti dal Just Transition Fund, il fondo europeo destinato a sostenere la transizione ecologica nei territori maggiormente esposti agli impatti industriali. Per l’area di Taranto il programma prevede complessivamente circa 800 milioni di euro, destinati a diverse misure di riconversione ambientale ed economica. Tra gli interventi ora avviati si inserisce il progetto “Filiere Verdi”, affidato alla struttura del commissario di Governo per le bonifiche di Taranto, Vito Felice Uricchio. La Regione Puglia, con un provvedimento del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, ha infatti autorizzato il finanziamento di 22. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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