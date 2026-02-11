Liceo Ferraris di Varese | studenti a lezione di sostenibilità con M’illumino di meno e il progetto Green School

Varese, questa mattina il Liceo Ferraris si è spento simbolicamente per promuovere la sostenibilità. Gli studenti hanno partecipato a iniziative di “M’illumino di meno” e al progetto Green School, per capire come ridurre i consumi e rispettare l’ambiente. La scuola ha deciso di usare questa giornata per sensibilizzare i ragazzi e insegnare loro l’importanza di prendersi cura del pianeta.

Varese, il Liceo Ferraris si spegne per il futuro: una lezione di sostenibilità tra i banchi di scuola. Lunedì 16 febbraio, il Liceo Scientifico Ferraris di Varese aderirà alla Giornata nazionale “M’illumino di meno”, unendo le proprie forze a quelle di migliaia di altre realtà italiane. L’iniziativa, giunta alla sua ventiduesima edizione, rappresenta un momento di riflessione collettiva sull’importanza del risparmio energetico e sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili. L’istituto varesino non è nuovo a questo tipo di adesione, ma quest’anno l’evento assume un significato ancora più profondo grazie all’integrazione nel progetto Green School, un percorso formativo strutturato che mira a sensibilizzare gli studenti sulle tematiche ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

