Palermo si tinge di storia a motore | raduno di auto e moto d’epoca invadono le vie del centro domenica 15 febbraio

Palermo si prepara a un insolito e colorato carnevale on the road, con un raduno di auto e moto d’epoca che invaderanno le vie della città domenica 15 febbraio. L’evento, organizzato dal gruppo “Passione. auto e moto d’epoca Palermo”, promette di trasformare il capoluogo siciliano in un museo viaggiante a cielo aperto, celebrando la passione per i veicoli storici e offrendo un’alternativa originale ai festeggiamenti carnevaleschi tradizionali. La manifestazione prenderà vita in piazzale De Saliba alle ore 9:00, dove gli appassionati provenienti da tutta la provincia di Palermo potranno iscriversi all’evento, ricevere un attestato di partecipazione e immortalare i propri mezzi con foto commemorative.🔗 Leggi su Ameve.eu

