Anziana investita in pieno centro ad Avellino

Questa mattina, nel centro di Avellino, si è verificato un grave incidente stradale in Viale Italia, coinvolgendo un’anziana donna. La donna è stata investita mentre si trovava in strada, e sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente e le condizioni della vittima sono ancora da accertare.

Avellino, 1° maggio 2026 — Un grave investimento si è verificato questa mattina, in Viale Italia, nel capoluogo irpino. Vittima una donna di 86 anni, che è stata travolta da un veicolo la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.Le condizioni della donnaNonostante la violenza dell'impatto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Una donna investita da un suv in pieno centro, altri tre incidenti a Cisterna Pedina e rapina anziana in pieno centro, ma non fa i conti con la polizia: inseguito e arrestatoLa Polizia di Stato di Manfredonia ha tratto in arresto in flagranza di reato un 66enne per essersi reso responsabile di un furto con strappo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Incidente in pieno centro: investita da un’auto in corso della Repubblica. E’ grave; Latina, anziana investita sulle strisce pedonali in Corso della Repubblica; Taranto, dramma in via Pola: anziana travolta da un’auto; Latina: restano gravi le condizioni dell’anziana investita, i medici non sciolgono la prognosi. TARANTO - Investita in via Pola: grave una donna di 83 anni Grave incidente nella serata di ieri in via Pola, dove una donna di 83 anni è stata travolta da un’auto subito dopo essere scesa dalla vettura guidata dal figlio. L’impatto è stato violento e l’anziana è - facebook.com facebook