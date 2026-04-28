Pedina e rapina anziana in pieno centro ma non fa i conti con la polizia | inseguito e arrestato

La Polizia di Stato di Manfredonia ha arrestato un uomo di 66 anni in flagranza di reato dopo aver rapinato un’anziana in pieno centro. Durante un’attività di contrasto ai reati predatori, gli agenti hanno notato un individuo che aveva appena strappato la borsa a una donna anziana. L’uomo, tentato di fuggire, è stato inseguito e fermato poco dopo, con la refurtiva restituita alla vittima.

La Polizia di Stato di Manfredonia ha tratto in arresto in flagranza di reato un 66enne per essersi reso responsabile di un furto con strappo perpetrato ai danni di una anziana donna Nell’ambito di attività antirapina predisposta dal commissariato di polizia, il personale ha notato che nella.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Rapina in banca, a Napoli arriva il GIS Carabinieri per fare irruzione nella filiale Credit Agricole

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