Una donna investita da un suv in pieno centro altri tre incidenti a Cisterna

Una donna è stata investita da un suv in pieno centro a Cisterna, lungo Corso della Repubblica. L'incidente si è verificato ieri all'incrocio con via Manzoni, davanti a un bar molto frequentato. La vittima è rimasta a terra per alcuni istanti mentre i passanti si fermavano a prestare soccorso. Nello stesso giorno, altri tre tamponamenti si sono verificati nella stessa zona, creando confusione tra gli automobilisti. La polizia sta ricostruendo le cause dell'accaduto.

Investita da un suv, in pieno centro a Cisterna. Nella giornata di ieri una donna è stata travolta da un'auto lungo Corso della Repubblica, all'incrocio con via Manzoni. La vittima del sinistro è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è arrivata in codice giallo. Ad allertare i soccorsi è stata la conducente del veicolo, che si è fermata e ha chiamato il 112. Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le pattuglie della polizia locale, che si sono occupate dei rilievi. Per gli agenti di Cisterna quella di ieri è stata una giornata particolarmente impegnativa sul fronte degli incidenti.

