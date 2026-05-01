Kimi Antonelli ha perso 18 posizioni durante le partenze delle prime tre gare della stagione 2026, evidenziando problemi di natura strutturale che coinvolgono le procedure di avvio. Questi difficoltà hanno influito sui suoi risultati iniziali, senza che vengano ancora definite le cause specifiche o eventuali interventi correttivi. La questione resta al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre il pilota continua a competere con queste difficoltà tecniche.

? Cosa sapere Kimi Antonelli perde 18 posizioni in partenza nelle prime tre tappe della stagione 2026.. Problemi ergonomici alla frizione Mercedes minacciano il vantaggio del pilota in classifica mondiale.. Kimi Antonelli ha perso complessivamente 18 posizioni durante il primo giro delle prime tre tappe della stagione 2026 di Formula 1, un dato che mette in luce una criticità strutturale nel controllo della monoposto alla partenza. Nonostante le difficoltà affrontate nelle fasi iniziali di ogni Gran Premio, il pilota Mercedes mantiene la vetta della classifica mondiale, forte dei successi ottenuti in Cina e in Giappone. Tuttavia, l’analisi tecnica delle sue prestazioni rivela come il momento del lancio sia diventato il principale ostacolo per consolidare il vantaggio sul campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonelli: problemi alle partenze, il limite è strutturale

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