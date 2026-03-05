Antonelli | Abbiamo puntato sull' efficienza nelle partenze

Un anno dopo il debutto in Formula 1, Andrea Kimi Antonelli mostra segnali di crescita e maturità. La sua capacità di adattamento si è fatta evidente nel corso della stagione, mentre il team ha concentrato gli sforzi sull’efficienza nelle partenze. Sono stati fatti passi avanti che riflettono l’esperienza accumulata e le strategie messe in atto durante l’anno.

Un anno dopo il debutto di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1, emergono segnali concreti di crescita, maturità e una capacità di adattamento che ha guidato l'esordio verso una dimensione più solida. Il confronto tra le immagini on board di dodici mesi fa e i test più recenti in Bahrain evidenzia una trasformazione visibile: da una guida inizialmente tesa a una gestione più fluida della monoposto, confermata da movimenti del volante meno convulsi e da una gestione più controllata delle dinamiche di gara. Al suo primo anno, l'attenzione è stata dominata da emozione, agitazione e timore di commettere errori. Il periodo è stato attraversato da una forte determinazione a imparare, costruendo una routine che potesse garantire continuità di prestazioni sia nell'uso quotidiano della vettura sia nelle situazioni più ree che si presentano in pista.