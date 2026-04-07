Durante la pausa primaverile del campionato di Formula 1, il pilota si concentrerà su migliorare le partenze, un aspetto che ha influito sui risultati finora. Nonostante due vittorie nelle gare di Cina e Giappone, il conducente ha perso 18 posizioni in avvio di gara a causa di problemi tecnici. La squadra sta lavorando per risolvere questa questione in vista della stagione 2026.

Kimi Antonelli sfrutterà l’attuale pausa primaverale della Formula 1 per correggere le carenze nelle partenze, un problema tecnico che ha penalizzato il leader del campionato nonostante le vittorie in Cina e Giappone. Il calendario della stagione 2026 ha subito variazioni a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha portato alla cancellazione dei round previsti in Arabia Saudita e Bahrain. Questa circostanza ha generato un intervallo di cinque settimane tra la terza tappa, svoltasi in Giappone, e la quarta, prevista a Miami. Nonostante il primato in classifica, il pilota italiano ha registrato un bilancio critico nei primi giri di gara: tra i tre Gran Prix disputati e la sprint cinese, Antonelli ha perso complessivamente 18 posizioni al primo giro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1: Antonelli caccia i 18 posti persi, missione partenze per il 2026

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