Un pilota ha commentato di aver ricevuto istruzioni dal team di mantenere un comportamento tranquillo, mentre ha ammesso di essere vicino a una vittoria a bowling. In un’altra dichiarazione, un altro pilota ha parlato della collaborazione con il compagno di squadra, sottolineando che, pur riconoscendo le sue prestazioni migliori in alcune curve, entrambi condividono l’obiettivo di ottenere punti per la squadra.

La tranquillità di Andrea Kimi Antonelli adesso passa attraverso una consapevolezza inedita: quella di poter davvero vincere in Formula 1. Lo ha fatto per la prima volta due settimane fa in Cina, costruendo un weekend perfetto iniziato con la pole position e concluso con il successo in gara. Ora, a Suzuka, sembra intenzionato a continuare: in due sessioni di prove libere su tre si è messo davanti all’esperto compagno di squadra George Russell e in qualifica questa mattina ha portato a casa una seconda pole consecutiva, rifilando proprio al 28enne britannico ben tre decimi sul giro: “Mi sono sentito davvero bene in macchina - conferma Antonelli dopo la pole - sono riuscito a massimizzare il grip sul giro e gestire bene anche la batteria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Io e Russell? Il team ci ha detto di non fare casino... Intanto ho già quasi vinto, a bowling"

Articoli correlati

Patrese: "Russell non è un campione. A Kimi l'ho detto, il titolo va vinto già quest'anno"Riccardo Patrese ha vissuto l’epoca d’oro della Formula 1: ha debuttato nel 1977, correndo con Niki Lauda e James Hunt.

Leggi anche: Il miracolo di Fede: "Io in pista, ho già vinto"

Tutti gli aggiornamenti su Antonelli Io e Russell Il team ci ha...

Temi più discussi: Wolff: Kimi è una piccola rockstar, ma evitiamo pressioni. Lui e Russell alla pari; Minaccia Antonelli, Patrese è sicuro: Russell non dorme la notte; F1 | Ceccarelli: Antonelli ha cambiato status, ora chi rischia è Russell; FP2: Piastri precede Antonelli e Russell, Ferrari 5ª e 6ª con Leclerc e Hamilton.

Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltàAndrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del ... oasport.it

Kimi Antonelli vola in pole nel Gran Premio del Giappone: Russell 2° battuto nella sfida tra Mercedes, Leclerc 4° e Hamilton 6°Il 19enne bolognese della Mercedes firma la seconda pole consecutiva e domani, domenica 29 marzo, andrà a caccia della seconda vittoria in F1 dopo lo storico successo a Shanghai ... today.it

Andrea Kimi Antonelli riscrive la storia dell'automobilismo tricolore, infrangendo un tabù che durava da ben 35 anni. Con la prestazione odierna, il giovane talento della Mercedes diventa il primo italiano a conquistare pole position consecutive dai tempi di Ric - facebook.com facebook

#F1 | Kimi ancora super: ecco perché la seconda pole di Antonelli vale molto più della prima x.com