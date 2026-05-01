Anthropic | ultimatum agli investitori per valere 900 miliardi

Anthropic ha dato agli investitori un termine di 48 ore per presentare offerte, in vista di una valutazione che potrebbe raggiungere i 900 miliardi di dollari. La società ha comunicato questa scadenza come parte delle trattative per raccogliere nuovi fondi. Al momento, non sono stati resi pubblici dettagli sulle proposte o sugli attori coinvolti. La decisione arriva in un momento di crescente interesse per il settore delle intelligenze artificiali.

? Cosa sapere Anthropic impone agli investitori quarantotto ore per offerte su valutazione da 900 miliardi.. Il round da 50 miliardi serve a finanziare la potenza di calcolo per l'IA.. Entro due settimane Anthropic punta a una valutazione di 900 miliardi di dollari per superare OpenAI, dopo che i fratelli Amodei hanno dato agli investitori un ultimatum di quarantotto ore per presentare le offerte definitive. La mossa strategica della società guidata dai fratelli Amodei mira a chiudere un nuovo round di finanziamento capace di iniettare circa 50 miliardi di dollari nelle casse dell’azienda. Questa massiccia iniezione di liquidità serve a due scopi fondamentali: consolidare la stabilità finanziaria del gruppo e coprire i costi esorbitanti legati alla potenza di calcolo necessaria per alimentare i nuovi modelli di intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anthropic: ultimatum agli investitori per valere 900 miliardi Notizie correlate Claude sfida il mercato: Anthropic punta ai 900 miliardi di valore? Cosa sapere Anthropic riceve offerte per un round da 50 miliardi con valutazione a 900 miliardi. Btp, asta cruciale tra tensioni sui mercati: Anthropic spaventa gli investitori e lo spread resta sotto osservazione.Btp sotto pressione: Spread stabile ma l’asta di oggi mette alla prova l’Italia Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si è stabilizzato a 61... Panoramica sull’argomento Anthropic punta a una valutazione da 900 miliardi di dollari: possibile il sorpasso su OpenAIAnthropic tratta un round da 900 miliardi di dollari. Scopri come la startup di Claude sfida OpenAI e riceve miliardi da Google e Amazon. it.benzinga.com Anthropic, ultimatum del Pentagono: «Nessun limite etico sull’uso militare dell’Ai». Washington convoca Amodei sui vincoli di ClaudeUno straordinario successo: il modello di intelligenza artificiale più efficace e potente per impieghi professionali, industriali, governativi e anche militari. Lodi per le grandi capacità di ... corriere.it