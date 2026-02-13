Btp asta cruciale tra tensioni sui mercati | Anthropic spaventa gli investitori e lo spread resta sotto osservazione

Il governo italiano affronta oggi un’asta cruciale di Btp, mentre gli investitori restano in allerta a causa delle tensioni sui mercati causate dal nuovo scontro tra le grandi aziende di tecnologia, con Anthropic che ha annunciato una riduzione dei investimenti in Europa. Questa decisione ha alimentato le preoccupazioni sulla solidità del settore e ha fatto salire lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, che si mantiene stabile a 61 punti base, con i rendimenti dei titoli italiani al 3,41%.

Btp sotto pressione: Spread stabile ma l'asta di oggi mette alla prova l'Italia. Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi si è stabilizzato a 61 punti base nell'apertura di giovedì 12 febbraio 2026, con i rendimenti dei titoli di Stato italiani al 3,41%. L'attenzione del mercato è ora concentrata sull'asta medio-lungo termine in corso, che prevede l'emissione di Btp a 3 e 7 anni per un massimo di 6,25 miliardi di euro. La stabilità dello spread, tuttavia, non cancella le preoccupazioni legate alle recenti turbolenze nel settore del risparmio gestito. Fuga dagli investimenti e il campanello d'allarme di Anthropic.