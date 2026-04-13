IA e fede | Anthropic interroga i leader cristiani per Claude

A fine marzo, una startup ha convocato un evento di due giorni coinvolgendo circa 15 leader di diverse confessioni cristiane, accademici e rappresentanti del settore economico. L’obiettivo della riunione era discutere delle implicazioni dell’intelligenza artificiale e della fede, con un focus particolare sulla tecnologia Claude. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco provenienti da ambiti religiosi e professionali, senza dettagli sui dibattiti specifici svolti.

Verso la fine di marzo, la startup Anthropic ha organizzato un vertice di due giorni per confrontarsi con circa 15 leader appartenenti alle confessioni cattolica e protestante, accademici e rappresentanti del mondo degli affari. L’obiettivo della società, che vanta una valutazione di 380 miliardi di dollari, è stato quello di ottenere indicazioni su come gestire il comportamento morale e spirituale del proprio chatbot, Claude. Durante i lavori sono emersi interrogativi profondi che vanno oltre la semplice programmazione tecnica. I partecipanti hanno discusso di questioni cruciali, come il modo in cui l’intelligenza artificiale dovrebbe rispondere agli utenti che vivono momenti di dolore o che si trovano in situazioni di rischio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e fede: Anthropic interroga i leader cristiani per Claude Leggi anche: Tutti pazzi per Claude, l’IA “etica” di Anthropic che sfida il Pentagono IA, Anthropic sfida il dominio di OpenAI: Claude conquista le aziendeA San Francisco, durante la conferenza HumanX tenutasi questa settimana presso il Moscone Center, migliaia di professionisti del settore tecnologico...