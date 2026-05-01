Ansia e pressioni sociali | torna l’evento NextWe

Venerdì 8 maggio si terrà nel teatro comunale di Porto San Giorgio la nuova edizione di NextWe, un evento dedicato a temi come ansia e pressioni sociali. L’appuntamento avrà inizio alle 21,15 e l’ingresso sarà libero. Dopo le iniziative di community svoltesi nei mesi precedenti, questa sera si svolgerà un talk show che coinvolgerà il pubblico presente.

Si terrà venerdì 8 maggio a Porto San Giorgio la nuova edizione di NextWe. Dopo gli eventi di community avvenuti nei mesi scorsi arriva il talk show al teatro comunale (ore 21,15, ingresso gratuito). E’ dedicato a temi di psicologia, salute mentale e sociali con al centro le esperienze personali come leva di consapevolezza e cambiamento collettivo. NextWe nasce con l’obiettivo di abbattere lo stigma legato alla salute mentale e accendere una riflessione su ciò che spesso resta invisibile: ansia, identità, relazioni, pressione sociale sono temi quotidiani che trovano voce attraverso testimonianze dirette e profonde. "Viviamo in un tempo in cui siamo spinti a mostrare solo la parte migliore di noi", spiegano gli organizzatori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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