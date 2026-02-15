Ansia e pressioni mostruose | cosa insegna la finale di Malinin
Ilia Malinin ha mostrato tutta la sua fragilità durante la finale di pattinaggio di figura a Milano Cortina, cedendo sotto lo stress di essere il grande favorito. La forte tensione si è fatta sentire, e il pattinatore ha commesso alcuni errori alla prova decisiva, nonostante le alte aspettative che circondavano il suo nome. Un episodio che mette in luce quanto la pressione possa influenzare anche gli atleti più promettenti.
Ilia Malinin, super favorito alla medaglia d’oro nel singolare maschile del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina, non ha retto la pressione. La sua performance finale è stata piena di errori, non da lui, non da uno che a 21 anni è conosciuto come “QuadGod”, ovvero il Dio dei quadrupli axel, un gesto tecnico particolarmente complesso che solo lui al mondo sembra essere in grado di eseguire correttamente. Finisce ottavo in classifica, tra le lacrime che hanno sconvolto i suoi fan, subito pronti a rincuorarlo sui social, dove nel giro di pochi giorni ha più che raddoppiato i follower.🔗 Leggi su Today.it
Pressioni, stress, ansia: come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici di Milano-Cortina
La pressione sugli atleti durante i giochi olimpici di Milano-Cortina è molto alta.
La brutalità (e la magia) delle Olimpiadi: cosa c’è dietro al crollo di Ilia Malinin
Ilia Malinin ha rischiato di cadere durante la sua esibizione alle Olimpiadi, causando il crollo della sua possibilità di medaglia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
