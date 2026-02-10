Pressioni stress ansia | come funziona il supporto psicologico nei villaggi olimpici di Milano-Cortina

La pressione sugli atleti durante i giochi olimpici di Milano-Cortina è molto alta. Per aiutarli, sono stati allestiti negli hotel e nei villaggi delle zone di supporto psicologico chiamate mind zone. Qui i concorrenti possono trovare uno spazio dove parlare, rilassarsi e affrontare lo stress. Il sistema funziona giorno e notte, offrendo assistenza immediata a chi ne ha bisogno.

La pressione degli atleti ai giochi olimpici è forte e costante. Per aiutarli sono state create a Milano-Cortina le mind zone, spazi di supporto psicologico: ecco come funzionano.

