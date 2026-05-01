Ansia da esami bugie e burnout A Roma il suicidio universitario è un’emergenza ignorata

A Roma, si è verificato il decesso di una studentessa universitaria di 23 anni nel suo appartamento nel quartiere Trieste. La notizia ha portato di nuovo all’attenzione i problemi di salute mentale tra gli studenti, tra cui ansia da esami, bugie e burnout. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione del disagio psicologico all’interno del mondo accademico.

La morte di una studentessa universitaria di 23 anni, trovata senza vita nel palazzo in cui viveva nel quartiere Trieste a Roma, ha riacceso l’attenzione sul disagio psicologico tra gli studenti. La giovane, fuori sede e originaria della Sicilia, aveva detto ai genitori che si sarebbe laureata.🔗 Leggi su Romatoday.it

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