Ferrara emergenza ignorata | cancellato il palazzo multietnico

A Ferrara, la situazione è ormai fuori controllo. 500 persone sono sfollate, tra cui una cinquantina di minori. Molti di loro rischiano di perdere la casa nei prossimi giorni, mentre già 200 vivono in strada. La città non ha ancora trovato una soluzione concreta per questa emergenza.

FOGLIO DI VIA Un grattacielo dichiarato inagibile, 500 residenti in strada. Nessun aiuto dal comune leghista C’è un’emergenza sfollati a Ferrara: 500 persone, inclusi una cinquantina di minori, a giorni finiranno per strada, 200 lo sono già. Qualcuno dorme in macchina, qualcuno dai parenti, altri hanno trovato una brandina nelle sedi di associazioni cittadine. Non sono profughi, non c’è stata un’alluvione e non sono reduci da un terremoto. Sono ferraresi che hanno perso la casa di colpo per incuria e burocrazia, l’amministrazione leghista della città non se ne vuole occupare. L’11 GENNAIO si è sviluppato un piccolo incendio nella torre B del grattacielo di via Felisatti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

