A Roma, cresce l’attenzione sulle condizioni di Zeki Celik, che ieri ha svolto esami clinici in giornata dopo la partita contro Bologna. La squadra si avvicina alle ultime gare della stagione con preoccupazione per il difensore turco, che potrebbe essere coinvolto nelle prossime partite. I risultati degli esami sono ancora in attesa di essere comunicati, mentre i medici monitorano attentamente la sua situazione.

La marcia della Roma verso il finale di stagione si tinge di apprensione per le condizioni fisiche di Zeki Celik. Il difensore turco, pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, è stato costretto ad abbandonare il campo all’intervallo della vittoriosa trasferta di Bologna a causa di un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore sarà sottoposto proprio in queste ore a una serie di esami strumentali per stabilire l’entità del danno e i relativi tempi di recupero. Sebbene dall’ambiente giallorosso filtri un cauto ottimismo sulla possibilità di aver evitato lesioni gravi, la presenza del terzino per il delicato impegno di lunedì sera contro la Fiorentina resta fortemente in dubbio.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ansia Celik: esami in giornata dopo Bologna

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