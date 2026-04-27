25 aprile Meghnagi | A Milano non volevano ebrei al corteo Anpi | Parole farneticanti

Dopo le celebrazioni del 25 aprile, si sono susseguite diverse polemiche. A Milano, alcuni partecipanti hanno riferito che durante il corteo non erano benvenuti ebrei, secondo quanto dichiarato da un rappresentante. L’Anpi ha risposto definendo tali affermazioni “farneticanti”. Nel frattempo, sono avvenuti degli spari nel parco Schuster a Roma e la Brigata Ebraica è stata allontanata dal corteo milanese.

Non si placano le polemiche all’indomani del 25 aprile dopo gli spari al parco Schuster a Roma e l ‘ allontanamento dal corteo di Milano della Brigata Ebraica. Accuse reciproche a Milano contrappongono la Comunità ebraica, presieduta da Walker Meghnagi, e Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, insieme con il presidente provinciale meneghino Primo Minelli. “ L’Anpi non voleva gli ebrei “, la dura accusa di Meghnagi, che ha parlato a margine della cerimonia ‘Alleati, Partigiani, Brigata Ebraica’, al Milan War Cemetery. “Farneticanti accuse di antisemitismo”, la risposta dell’Anpi nelle parole del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo, insieme con Primo Minelli, a capo dell’associazione dei partigiani meneghina.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 25 aprile, Meghnagi: “A Milano non volevano ebrei al corteo. Anpi: “Parole farneticanti” Notizie correlate Corteo 25 Aprile, coda al veleno tra Anpi e comunità ebraica: “Denunceremo Meghnagi per diffamazione”Milano, 26 aprile 2026 – “Denunceremo Meghnagi per diffamazione, continua a fare affermazioni false sull'Anpi e non le tolleriamo più. Meghnagi (Comunità ebraica) contro l'Anpi: "Non volevano gli ebrei, hanno organizzato tutto loro". Minelli: "Denunciamo"L’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) di Milano ha deciso di querelare per diffamazione il presidente della comunità ebraica milanese,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Meghnagi: Non volevano gli ebrei. Anpi, farneticanti le accuse della Brigata ebraica; Il no della Comunità ebraica alla sfilata del 25 Aprile: La nostra incolumità è a rischio; 25 Aprile a Milano, la comunità ebraica accusa l'Anpi: Ha organizzato tutto. La replica: Falso, loro avevano preso la testa del corteo; Meghnagi (Comunità ebraica) contro l'Anpi: Non volevano gli ebrei, hanno organizzato tutto loro. Minelli: Denunciamo. 25 aprile, Meghnagi: A Milano non volevano ebrei al corteo. Anpi: Parole farneticantiNon si placano le polemiche all'indomani del 25 aprile dopo gli spari al parco Schuster a Roma e l'allontanamento dal corteo di Milano della Brigata Ebraica. lapresse.it 25 Aprile a Milano, Meghnagi: L’Anpi non voleva gli ebrei. La replica: Parole farneticantiSi accende la polemica dopo l’espulsione della comunità ebraica del corteo. Duro attacco del presidente della comunità ebraica di Milano ... milano.repubblica.it Il figlio della senatrice a vita commenta quanto successo nel corso del corteo e lo strascico al veleno: “Non sono d’accordo con Walker Meghnagi quando accusa l’associazione nazionale dei partigiani di istigare l’antisemitismo, ma i commenti di Pagliarulo so - facebook.com facebook "Evelina Meghnagi" - Results on X | Live Posts & Updates x.com