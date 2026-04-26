Ieri a Milano, l'Anpi è stata coinvolta nell'organizzazione di un evento pubblico. Durante l'evento, sono state pronunciate dichiarazioni che accusano l'associazione di aver pianificato tutto, sottolineando che si sarebbe opposta alla partecipazione degli ebrei al corteo. Le affermazioni sono state fatte da un portavoce presente alla manifestazione, che ha evidenziato il ruolo dell'Anpi nel coordinare l'intera iniziativa e le sue posizioni riguardo alla partecipazione di alcuni gruppi.

L'Anpi "è dietro tutto questo, l'Anpi ha organizzato tutto questo perchè sin dall'inizio aveva detto 'no agli ebrei al corteo'". Così il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, a margine della Cerimonia "Alleati, Partigiani, Brigata Ebraica", commentando quanto avvenuto ieri al corteo del 25 aprile, bloccato per quasi due ore per le contestazioni alla loro presenza. "Siamo stati espulsi, cacciati dal corteo, in un modo assurdo, vergognoso. Siamo italiani di religione ebraica e siamo andati a onorare i caduti che hanno liberato l'Italia", ha proseguito Meghnagi. "Quello che è successo ieri è, potrei dire, un colpo di stato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meghnagi, ieri a Milano l'Anpi ha organizzato tutto

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