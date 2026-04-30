L’eurodeputata del Partito Democratico ha condiviso pubblicamente di essere stata vittima di abusi da parte di un prete durante l’adolescenza. A 16 anni, ha subito comportamenti inappropriati che si sono protratti nel tempo. La donna ha deciso di rivelare questa esperienza in un contesto pubblico, evidenziando il fatto senza entrare in dettagli emotivi o giudiziari. La vicenda riguarda un episodio accaduto nel Movimento Eucaristico.

L’eurodeputata del Partito Democratico Annalisa Corrado ha raccontato in un’intervista di essere stata abusata per anni da don Sauro De Luca, responsabile nazionale del Movimento eucaristico giovanile, di cui Corrado faceva parte. De Luca è morto reo confesso e i suoi abusi erano noti al pubblico fin dal 2024. Corrado si è detta preoccupata che la notizia non fosse “girata”, ma la difficoltà di diffusione delle notizie sugli abusi su minori all’interno della Chiesa cattolica in Italia è un fatto già più volte appurato da diversi giornalisti, anche stranieri. Il racconto degli abusi subiti da Annalisa Corrado Tutti gli abusi documentati di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Annalisa Corrado eurodeputata del Pd racconta gli abusi subiti a 16 anni da un prete nel Movimento Eucaristico

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Temi più discussi: L'europarlamentare Annalisa Corrado ha raccontato di essere stata abusata per anni da un prete; Avevo 16 anni, lui quasi 70: abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento Eucaristico; Annalisa Corrado (eurodeputata): A 16 anni abusata da un anziano sacerdote gesuita; L'eurodeputata Corrado: 'A 16 anni abusata da un gesuita fondatore di un gruppo giovanile'.

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Abusata da un gesuita a 16 anni. La terribile storia dell’eurodeputata Corrado. Come lei altre decine di ragazze e minoriGli abusi psicologici e sessuali sono avvenuti all'interno del Movimento eucaristico giovanile (Meg) dal 1968 al 1998 circa, per mano del gesuita fondatore e allora direttore, Sauro De Luca ... quotidiano.net

Annalisa Corrado è una parlamentare europea del Pd. E su Fanpage, con un atto di grandissima dignità, ha deciso di rendere pubblica una storia che si teneva dentro da circa 35 anni. Lei aveva 16 anni. Lui ne aveva quasi 70. Lui era Sauro De Luca, fondato - facebook.com facebook

L'eurodeputata Annalisa Corrado: "A 16 anni abusata da un gesuita fondatore di un gruppo giovanile". Intervista a Fanpage: "Abusi su oltre 20 ragazze nel Movimento eucaristico" #ANSA x.com