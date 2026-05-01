In un'area collinare vicino a Ozzano, diverse specie di animali come ricci, lepri, ramarri e daini si trovano spesso vicino alle strade. Le strade sono percorse da automobilisti e motociclisti a velocità elevate, aumentando il rischio di incidenti con gli animali. Sono stati collocati cartelli stradali con l'obiettivo di avvisare gli utenti della strada della presenza di questi animali nel territorio.

Ozzano (Bologna), 1 maggio 2026 – Non solo cani e gatti, ma anche ricci, lepri, ramarri e daini. Sono tanti gli animali che vivono nell’area collinare di Ozzano e troppo spesso rischiano di essere investiti per la velocità con cui automobilisti e motociclisti percorrono quelle strade. Ed ecco che, proprio per questa ricca fauna della zona, sono stati installati i primi cartelli stradali, nel territorio collinare di Ozzano, all’interno del Parco dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Gli attraversamenti di animali selvatici sono frequenti. Un’iniziativa nata da una richiesta dell’associazione Amici di Ciagnano e Settefonti, composta dagli abitanti dell’area, che da anni è attiva nella salvaguardia dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Animali e cartelli stradali: “Attenzione a ricci e lepri”

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