Cartelli stradali ' scomparsi' lettera ai commissari prefettizi

A Caserta, si apre una polemica sull’assetto stradale di via Lorenzetti e via Santonastaso, dopo la scomparsa di alcuni cartelli stradali. La questione riguarda la perdita di segnaletica ufficiale, che ha portato alla scrittura di una lettera indirizzata ai commissari prefettizi. La vicenda coinvolge i residenti e le autorità locali, con una discussione aperta sulla gestione della viabilità nel quartiere.

L'ex capogruppo Fdi Pasquale Napoletano: "Via Lorenzetti e la mezzeria sinistra di via Santonastaso non appartengono al Comune di Caserta" E' polemica sull'assetto stradale di via Lorenzetti e via Santonastaso a Caserta. "La sentenza del Consiglio di Stato (n. 56812025) ha accertato l'insussistenza della proprietà del Comune di Caserta sui tratti viari di via Lorenzetti e via Santonastaso (mezzeria sx) - scrive in una nota inviata ai commissari prefettizi Pasquale Napoletano ex capogruppo Fdi - il dirigente del Settore Mobilità del Comune di Caserta, con nota (prot. 0013870 del 03022026), ha già formalmente comunicato alla Provincia la necessità di ripresa in carico del bene.

