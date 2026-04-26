Recentemente sono stati installati cartelli stradali con messaggi di educazione civica, rivolti ai passanti. Questi segnali ricordano di rispettare le regole e di comportarsi correttamente in strada, come evitare di gettare rifiuti a terra o di parcheggiare in modo scorretto. Si tratta di interventi precisi, mirati a sensibilizzare chi utilizza le aree pubbliche, senza fare nomi o riferimenti specifici.

Una persona, potrebbe essere chiunque di noi, distrattamente o volutamente, getta un involucro a terra, parcheggia malamente impedendo il passaggio, mette un rifiuto metallico nel contenitore della carta. Farebbe lo stesso se si accorgesse che un bambino lo sta osservando con disapprovazione? Partendo da questa suggestione proposta dalla consulta del capoluogo all’amministrazione di Budrio, la sindaca Debora Badiali e l’assessora Giuliana Piazzi hanno elaborato il progetto ‘Cartelli Stradali Simpatici’. Una serie, destinata ad ampliarsi negli anni, di veri e propri cartelli stradali in metallo, che ricordano agli adulti di adottare comportamenti civili ed educati atti a preservare il decoro del proprio paese, in altri termini della casa di tutti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’educazione civica arriva sui cartelli stradali

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