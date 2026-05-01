Angelo Pizzi ucciso per errore in un ristorante di Bisceglie | i 15 colpi sparati e l' ipotesi scambio di persona

Un uomo è stato colpito mortalmente da un colpo di arma da fuoco in un ristorante di Bisceglie. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini sono entrati nel locale e hanno sparato almeno 15 colpi, colpendo accidentalmente la vittima che si trovava nelle vicinanze. La dinamica dell’incidente suggerisce che si tratti di uno scambio di persona, ma le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le responsabilità.

Si è trovato fatalmente sulla traiettoria di uno dei numerosi, almeno 15, proiettili sparati dopo che due uomini avevano fatto irruzione nel locale dove stava lavorando. E' morto così Angelo Pizzi, 62 anni, caposala nel ristorante ‘Spaghetteria n.1’ in via Storelli, a Bisceglie, ucciso per errore.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Il 62enne Angelo Pizzi ucciso a colpi di pistola per errore in ristorante a Bisceglie: era un cameriereSi chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso 62enne Angelo PizziUn uomo di 62 anni, Angelo Pizzi, è morto a Bisceglie, nella provincia Bat, a seguito di una sparatoria avvenuta in un ristorante. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bisceglie, ucciso a colpi di pistola in un ristorante: Angelo Pizzi aveva 62 anni; Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavorava; Colpi di pistola esplosi in un ristorante a Bisceglie: ucciso 62enne Angelo Pizzi; L’assurda morte di Angelo Pizzi: il cameriere ucciso per sbaglio in un agguato a Bisceglie. Omicidio a Bisceglie: chi era Angelo «Lino» Pizzi, il cameriere ucciso per errore con 15 colpi di pistolaIeri sera alle 21,30, Pizzi si è trovato sulla traiettoria dei colpi destinati al titolare della «Spaghetteria n. 1» nel centro di Bisceglie, un 60enne barese che ai carabinieri ha ammesso di essere l ... lagazzettadelmezzogiorno.it Angelo Pizzi, ucciso a Bisceglie per errore nel ristorante dove lavorava: il caposala raggiunto da 15 colpi, l'obiettivo era il titolareTerrore nel centro di Bisceglie, comune del nord Barese. Erano circa le 21 di ieri, giovedì 30 aprile, quando l'inferno è esploso all'interno della ... ilmessaggero.it Ucciso per errore. Perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece destinati al titolare del locale. È morto in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese, Angelo Pizzi, 62 anni. Era un dipendente del locale, un cameriere. Diversi, pare una quin - facebook.com facebook Si chiamava Angelo Pizzi l'uomo di 62 anni ucciso questa sera in un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese. Era un dipendente del locale, un cameriere, e sarebbe stato ucciso per errore perché si trovava lungo la traiettoria dei proiettili che erano invece de x.com