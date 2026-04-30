Flotilla fermata da Israele in mille in corteo a Padova per Anna e Gaza

Da padovaoggi.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Padova, circa mille persone hanno partecipato a un corteo che si è svolto nel centro storico, partendo da un presidio sul Liston, davanti a Palazzo Bo, e proseguendo attraverso le piazze della città. La manifestazione si è concentrata sulla vicenda della flotilla fermata da Israele e sulla situazione a Gaza, attirando l’attenzione dei partecipanti sulla questione. La manifestazione si è conclusa con un corteo che ha attraversato diverse aree centrali della città.

Prima il presidio sul Liston, davanti a Palazzo Bo. Poi il corteo attraverso le piazze del centro storico. È cresciuta nel corso della serata la mobilitazione organizzata oggi, giovedì 30 aprile, a Padova dopo il fermo da parte di Israele di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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