Flotilla fermata da Israele in mille in corteo a Padova per Anna e Gaza

A Padova, circa mille persone hanno partecipato a un corteo che si è svolto nel centro storico, partendo da un presidio sul Liston, davanti a Palazzo Bo, e proseguendo attraverso le piazze della città. La manifestazione si è concentrata sulla vicenda della flotilla fermata da Israele e sulla situazione a Gaza, attirando l’attenzione dei partecipanti sulla questione. La manifestazione si è conclusa con un corteo che ha attraversato diverse aree centrali della città.