Madrid Andreeva travolge Fernandez | la giovane russa vola in semifinale

Durante il torneo WTA 1000 di Madrid, Mirra Andreeva ha sconfitto Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6(1) 6-3, assicurandosi un posto in semifinale. La giocatrice russa, nata nel 2007, ha vinto il primo set al tiebreak e nel secondo ha concluso con un doppio break. Ora affronterà la numero uno del ranking, Sabalenka.

? Cosa sapere Mirra Andreeva batte Leylah Fernandez 7-6(1) 6-3 al WTA 1000 di Madrid.. La giovane russa del 2007 accede alla semifinale contro la numero 1 Sabalenka.. Mirra Andreeva ha conquistato il pass per la semifinale del WTA 1000 di Madrid battendo Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6(1) 6-3, superando l’ex finalista dello Slam in una prestazione caratterizzata da una ritrovata solidità mentale. Il campo spagnolo ha protagonista una giovane talento della classe 2007 che, dopo aver mostrato fragilità emotive nei tre incontri precedenti disputati contro le atlete ungheresi, è riuscita a imporsi con decisione. La vittoria della russa mette fine alla resistenza della canadese, la quale vede la sua corsa nella capitale finire per la seconda volta in carriera in due set, ripetendo un esito già tre anni fa nello stesso torneo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madrid, Andreeva travolge Fernandez: la giovane russa vola in semifinale Notizie correlate Real Madrid travolge l'Unicaja e vola in semifinaleLa sfida tra Real Madrid e Unicaja si è conclusa con una prova di forza dei blancos, capaci di controllare l’andamento dell’incontro dall’inizio alla... Stoccarda, Ostapenko travolge la giovane Andreeva in un match epicoIl campo centrale di Stoccarda ha ospitato mercoledì 15 aprile 2026 un confronto generazionale di estremo impatto tecnico, dove l’esperienza della... Una raccolta di contenuti WTA Madrid, Andreeva stavolta non si scompone: dritta in semifinale, battuta FernandezTennis - WTA | Mirra Andreeva scaccia le paure e batte Leylah Fernandez in due set: ora possibile sfida a Sabalenka ... ubitennis.com Andreeva in semifinale a Madrid per la prima volta: battuta FernandezMirra Andreeva ha conquistato per la prima volta la semifinale del Mutua Madrid Open, superando in rimonta Leylah Fernandez con il punteggio di 7-6(1), 6-3 nei quarti di finale. La tennista russa, non ... it.blastingnews.com