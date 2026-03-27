Nel mese di ottobre 2023, uno show trasmesso da Striscia la notizia ha mostrato Andrea Giambruno, all'epoca compagno della presidente del Consiglio. Successivamente, Giambruno ha intentato una causa contro il quotidiano Il Manifesto. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, stabilendo che il giornale non deve risarcire l’ex collaboratore del governo. La sentenza è stata pubblicata recentemente.

Giustizia Per il giudice la critica ha avuto un taglio chiaramente politico culturale, con una forte impronta femminista e simbolica Giustizia Per il giudice la critica ha avuto un taglio chiaramente politico culturale, con una forte impronta femminista e simbolica Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni.... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Andrea Giambruno perde la causa al manifesto

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