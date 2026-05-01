Un condannato si avvicina alla possibilità di riabilitazione, mentre un nuovo indagato rischia una condanna all'ergastolo. La situazione si evolve in modo rapido, con aggiornamenti che cambiano continuamente lo scenario legale. La discussione tra le parti e le procedure in corso continuano senza sosta, rendendo difficile prevedere gli sviluppi futuri. La vicenda resta al centro dell'attenzione, con molte incognite ancora da chiarire.

C'è un condannato che vede avvicinarsi sempre di più la riabilitazione. C'è un nuovo indagato che vede sempre più prossima una imputazione da ergastolo. E poi ci sono quelli cui è dedicata tutta questa interminabile fatica giudiziaria, i genitori di Chiara Poggi, col loro diritto a veder resa giustizia a una figlia ammazzata nella primavera dei suoi anni: e che ancora una volta non accettano una verità che li costringerebbe a elaborare di nuovo il loro lutto. Si tirano le fila della nuova indagine sul delitto di Garlasco, con l'invito a comparire per Andrea Sempio, convocato in Procura a Pavia per il 6 maggio, ed è una conclusione che investe in pieno i tre protagonisti della vicenda.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea: "È tutto assurdo". I Poggi non cambiano idea

Caso Garlasco. Una valanga sta per sommergere Andrea Sempio Marco Poggi e….

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