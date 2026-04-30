Andrea Sempio ha dichiarato di non aver ucciso Chiara Poggi, respingendo l’ipotesi di un movente assurdo legato a rapporti personali con la vittima. La procura di Pavia ha avanzato accuse nei suoi confronti, ma lui ha ribadito di non essere coinvolto nel delitto. La vicenda giudiziaria prosegue con ulteriori accertamenti da parte delle autorità.

Andrea Sempio ha definito “assurdo” il movente con cui la procura di Pavia avrebbe deciso di accusarlo, da solo, dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Il collegio difensivo del 38enne ha in parte accolto il cambiamento di imputazione, che ha escluso il concorso, come una conferma delle proprie tesi, visto che fin dall’inizio gli avvocati di Sempio sostengono che l’assassino della ragazza sia uno solo. I legali hanno però criticato duramente il movente, per le stesse ragioni del proprio assistito. La reazione di Andrea Sempio alla rivelazione del movente Perché, secondo gli avvocati di Sempio, l'imputazione "dà ragione" alla...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio nega di aver ucciso Chiara Poggi: "Movente assurdo, non aveva rapporti con lei"

Delitto di Garlasco, foto di Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi: indagano i carabinieri

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