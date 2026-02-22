Ladri ancora in azione ad Assisi Nuovi furti nella zona nuova | Servono maggiori controlli

I ladri hanno colpito ancora ad Assisi, colpendo una casa in via Leone Maccheroni, una zona residenziale già bersaglio di furti ripetuti. La causa di questi episodi sembra essere la mancanza di controlli frequenti nelle aree più isolate. I residenti denunciano l’assenza di pattuglie regolari, che potrebbe scoraggiare ulteriori azioni criminali. La situazione richiede interventi più efficaci per tutelare la sicurezza del quartiere. La polizia ha promesso un aumento delle verifiche nelle prossime settimane.

Ladri in azione nella zona nuova della città, con le solite modalità sconcertanti. Ad essere colpita un'abitazione in via Leone Maccheroni, zona residenziale, non nuova a episodi ladreschi e, come in questo caso, anche reiterati. Questa volta i soliti ignoti hanno operato in un lasso di tempo che va fra le 8 e le 10, in pieno giorno dunque, approfittando del fatto che in casa non ci fosse nessuno. E così hanno avuto il modo, dopo essere entrati forzando una finestra, senza timore che i proprietari tornassero prima di una certa ora, di rovistare l'abitazione da cima a fondo, non tralasciando alcuno locale, mettendo tutto a soqquadro.

Assisi, zona Est nel mirino dei ladri : "Sicurezza: servono le telecamere"Assisi, zona est, è stata segnalata come area a rischio furti, evidenziando la necessità di aumentare la sicurezza.

Assisi, appartamenti sotto assedio. Zona Est ancora nel mirino dei ladriNella zona est di Assisi si registrano recenti furti in appartamento, con modalità simili ai precedenti episodi.

