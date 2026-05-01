Ancona vincere per blindare il secondo posto

L’Ancona ha pareggiato in trasferta contro L’Aquila, compromettendo le possibilità di promozione diretta. Nonostante questa battuta d’arresto, la squadra continuerà a lottare per mantenere il secondo posto e proseguire la stagione senza lasciarsi scoraggiare. La partita si è conclusa con un risultato di parità, ma non ha fermato le ambizioni della formazione, che si prepara alle prossime sfide con determinazione.

La possibile promozione diretta svanita tristemente con il pareggio a L’Aquila non deve certo mettere la parola fine alla stagione dell’ Ancona, tutt’altro. L’ultima gara di regular season, domenica prossima alle 15 contro il Notaresco al Del Conero, dovrà suggellare un campionato comunque esaltante della squadra di mister Maurizi, confermando il secondo posto in classifica finale con ben 78 punti, senza lasciare nessun dubbio e nessun amaro in bocca rispetto al fatto che – in condizioni di partenza che apparivano precarie – si è ricostruito un rapporto di fiducia, e a larghi tratti di entusiasmo, tra l’Ancona ed i suoi tifosi. Il tecnico di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, vincere per blindare il secondo posto Notizie correlate Leggi anche: Missione Napoli, battere la Lazio per blindare il secondo posto Basket Nella Divisione regionale 3. Massa a Pescia per “blindare“ il secondo postoTrasferta impegnativa per la Pallacanestro Massa che questo pomeriggio (ore 18) fa visita al Pescia per la seconda giornata di ritorno della seconda... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie D. L’Atletico Ascoli a un passo dai playoff; E' il giorno di Foggia-Salernitana: le scelte di Cosmi per blindare il terzo posto; Promozione Ultimo giro di giostra. Corsa avvincente solo per i playout. Ancona, vincere per blindare il secondo postoDomenica arriva al Del Conero il Notaresco e i biancorossi devono assicurarsi la migliore posizione per affrontare poi i playoff ... ilrestodelcarlino.it L’Ancona non ha più alternative. Vincere a L’Aquila e ’gufare’ l’OstiaVincere e solo vincere. Per mantenere accesa la speranza di vittoria del campionato e di promozione diretta in serie C. L’Aquila e Ostiamare permettendo. E’ l’obiettivo dell’Ancona nella penultima gio ... ilrestodelcarlino.it Zucchero a velò- Ancona Ciao a tutti, qualcuno sa se Zucchero a veló ( e quindi anche hummus e ZAV Lab) ad Ancona ha veramente chiuso - facebook.com facebook Continuità e sviluppo per i porti di Ancona e Catania: Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina nominati commissari straordinari per 60 giorni delle AdSP del Mare Adriatico Centrale e di Sicilia Orientale. Per saperne di più mit.gov.it/comunicazione/… #Por x.com