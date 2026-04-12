Oggi la Pallacanestro Massa affronta una trasferta contro Pescia nella seconda giornata di ritorno del girone L della Divisione regionale 3 di basket. La partita si svolge alle ore 18 e rappresenta un’occasione importante per i pesciatini di consolidare il secondo posto in classifica. La sfida si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo.

Trasferta impegnativa per la Pallacanestro Massa che questo pomeriggio (ore 18) fa visita al Pescia per la seconda giornata di ritorno della seconda fase (girone L) della Divisione regionale 3 di basket. Sulla carta è un match di alta classifica tra la seconda (i massesi) e la terza (i pistoiesi) ma in classifica i punti di distacco sono 6 e con un successo la formazione allenata da Marco Pedrini (nella foto), vice Luca Canciello, blinderebbe il secondo posto del girone, dietro l’imprendibile Calcinaia. Se ciò non avvenisse, i biancorossi avrebbero altre due partite a disposizione per sigillare la piazza ad’onore in vista della griglia...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Nella Divisione regionale 3. Massa a Pescia per “blindare“ il secondo posto

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