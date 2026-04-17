missione napoli battere la lazio per blindare il secondo posto

Domani il Napoli affronta la Lazio allo stadio Maradona con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica. La partita rappresenta un momento cruciale della stagione, con i partenopei pronti a consolidare la posizione attuale. La squadra si prepara per la sfida, che si preannuncia impegnativa, cercando di ottenere i tre punti necessari per rafforzare la propria posizione in campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Blindare il secondo posto in classifica. La missione che attende il Napoli nell’impegno di domani con la Lazio al Maradona è semplice e chiara. Tenere a distanza il Milan per non consentire ai rossoneri di avvicinarsi nuovamente è l’obiettivo che Conte si pone e che intende confermare anche la prossima settimana quando a confrontarsi con gli azzurri, sempre nell’impianto di Fuorigrotta, sarà la Cremonese. Mantenere le distanze dalle avversarie che inseguono significa anche riuscire a ipotecare la qualificazione alla Champions League della prossima stagione, traguardo che, una volta sfumato lo scudetto, è quello che interessa all’allenatore e alla società.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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